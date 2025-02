CyberGate desembarca no Brasil com soluções israelenses de cibersegurança

No próximo 20 de fevereiro, a CyberGate, empresa brasileira especializada na distribuição de soluções israelenses avançadas de cibersegurança, fará seu evento oficial de lançamento no Brasil. Em um movimento no setor, a CyberGate escolheu Recife como ponto de partida para sua expansão nacional. A cidade se destaca como um dos principais polos de inovação do país e abriga o Centro Nacional de Segurança Cibernética.

Enquanto a maioria das empresas do segmento inicia suas operações pelo Sudeste, a CyberGate aposta no potencial do Nordeste como mercado estratégico. O evento de lançamento será realizado no CESAR, reconhecido pelo governo federal como Centro Nacional de Competência em Segurança Cibernética. Nos próximos três anos, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) investirá R$ 60 milhões em pesquisa, formação profissional e criação de startups na área de cibersegurança, fortalecendo ainda mais o setor no Brasil.

A CyberGate busca auxiliar esse cenário, ampliando a presença das tecnologias israelenses no Brasil e contribuindo para a segurança digital das empresas e instituições brasileiras.

O Nordeste possui desafios estruturais na proteção digital com menos acesso a ferramentas especializadas. A chegada da CyberGate é um passo para fortalecer a segurança cibernética na região e impulsionar a inovação no setor.



A CyberGate distribui tecnologias avançadas de cibersegurança, conectando startups israelenses ao mercado brasileiro. Seu portfólio inicial conta com cinco empresas, com a meta de expandir para vinte nos próximos cinco anos.

As soluções oferecidas incluem sistemas de detecção e resposta a ameaças em tempo real, segurança para infraestruturas críticas, proteção contra ataques cibernéticos e gestão de riscos digitais, atendendo empresas privadas e setores governamentais.

Com o mercado nacional em expansão e a crescente conectividade à internet, a CyberGate aposta no aumento da demanda por cibersegurança no Brasil e projeta um impacto significativo no setor. O lançamento oficial da CyberGate no Brasil acontecerá no CESAR, em Recife, com a presença de líderes do setor de inovação e segurança digital. O evento é voltado para empresas do Porto Digital, startups de cibersegurança, representantes do governo e imprensa local, com expectativa de 100 participantes.

Palestrantes confirmados:

Daniel Skaba – CEO da CyberGate, cofundador da IBI-Tech e ex-diretor de P&D da Intel.

Alexis Aguirre – Diretor Comercial da CyberGate, ex-diretor de Cyber na British Telecom e Unisys.

Eiran Simis – Gerente de Empreendedorismo do Cesar Ventures e Integrante do CISSA.

Pierre Lucena – Presidente do Porto Digital e professor de Finanças na UFPE.

Germano Guimarães – Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados da Agência Estadual de Tecnologia da Informação, Estado de Pernambuco.

H. E. Daniel Zonshine – Embaixador de Israel no Brasil.



Detalhes do Evento

Data: 20 de fevereiro de 2025

Horário: 17h às 19h

Local: CESAR – Moinho Recife Business & Life - Av. Alfredo Lisboa, 810 - 6o andar - Recife, PE

Inscrições disponíveis no link.