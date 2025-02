Full Sail oferece workshop gratuito sobre produção de vídeos

A Full Sail University anunciou o lançamento do workshop “O Poder da Imagem”, exclusivo para estudantes do 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio das escolas parceiras da instituição internacional. O workshop tem como objetivo mostrar que a criação de vídeos não é apenas uma habilidade criativa, mas também uma ferramenta de comunicação que pode ampliar oportunidades de carreira em diversas áreas.

Além de aprender sobre o audiovisual, os alunos também terão a oportunidade de receber ajuda na base de conhecimento dos participantes sobre o concurso da Creativity Marathon, uma competição promovida pela Full Sail e voltada à criação de vídeos originais. A atividade permite que os jovens explorem na prática as etapas de concepção, planejamento e edição de conteúdo, incentivando a experimentação e o desenvolvimento de novas ideias no meio digital.

Carol Olival, diretora de Relacionamento Comunitário da Full Sail, explica que o workshop é oferecido em inglês ou português, dependendo do palestrante disponível para o dia e local do evento. De acordo com a profissional, qualquer escola pode solicitar a palestra, mas a prioridade é dada a colégios que já são parceiros da Full Sail.

"Essa palestra permite explorar oportunidades de carreira de forma menos teórica e mais prática. Durante toda a apresentação, os alunos são incentivados a enxergar além de uma imagem ou composição sonora", ressalta.

Dentro da grade de programação, o workshop aborda cinco aspectos essenciais:

A importância do audiovisual na comunicação contemporânea;

O audiovisual como ferramenta de comunicação, criação de tendências e disseminação de ideias;

Como o audiovisual impacta as redes sociais e as estratégias de marketing;

Princípios de produção, pré-produção e pós-produção;

Dicas para desenvolver sua própria visão criativa no audiovisual.

Para participar, Carol explica que os alunos precisam realizar um teste vocacional gratuito, que identifica os três cursos da Full Sail University mais alinhados com seus interesses e perfil.

“O teste é digital e em inglês, podendo ser feito pelo celular. Ao realizá-lo, os alunos fornecem seu e-mail, por onde receberão o resultado, e seu número de WhatsApp, onde receberão uma mensagem automática oferecendo uma conversa com nossa equipe sobre como estudar nos Estados Unidos”, finaliza.

O workshop pode ser solicitado por escolas parceiras, gratuitamente, até o dia 18 de março. A solicitação pode ser feita pelo link: https://fs-courses.com/workshops/the-power-of-image