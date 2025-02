Vender cota cancelada pode ser alternativa para consorciado

A venda de cotas canceladas de consórcio é uma modalidade que ainda desperta curiosidade e dúvidas entre os consumidores. Embora seja pouco divulgada, essa prática pode oferecer benefícios interessantes para aqueles que desejam antecipar parcialmente os valores já pagos em sua cota de consórcio, sem precisar aguardar longos períodos.



De acordo com André de Souza Oliveira, sócio da Consórcio Fast, os motivos que levam ao cancelamento de uma cota podem ser os mais variados, mas os mais comuns são a falta de capacidade financeira e a falta de planejamento no momento da compra da cota.



Cotas canceladas

Dentro dos casos de cancelamento, existe o sorteio das cotas canceladas. “Mesmo com o cancelamento, o consorciado participa dos sorteios das cotas canceladas. Caso seja sorteado, os valores pagos são devolvidos já com abatimento da multa contratual. O mesmo acontece ao final do grupo, caso a cota não seja sorteada, o consorciado receberá os valores pagos, onde será descontado a multa, de acordo com cada administradora dependendo das cláusulas contratuais”, explica Oliveira.

Alguns participantes podem enfrentar dificuldades financeiras e mudanças de planos e, consequentemente, cancelar suas cotas. Essas cotas canceladas permanecem no grupo, e podem ser reativadas ou negociadas antes do encerramento do grupo.

“Atualmente algumas administradoras já efetuam a transferência da cota mesmo estando cancelada. Caso isso não seja possível, a cota pode ser vendida como direito creditório, que corresponde aos créditos que uma empresa tem a receber”, destaca o empresário.



Sistema de consórcios prevê avanço em 2025

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), divulgados pela CNN Brasil, apontam que o sistema de consórcios teve aumento de 8% no volume de vendas em 2024, prevendo alta similar para este ano. Até novembro do ano passado, cerca de 4,17 milhões de cotas foram contratadas, registrando alta de 7,8% em relação às 3,87 milhões negociadas em 2023.



