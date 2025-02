A Polícia Civil, nesta quarta-feira, 19/02/2025, através da Delegacia de Polícia de Redentora, deu cumprimento ao quarto mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco de mais um homen envolvido em crime de tentativa de homicídio.

A vítima está internada em estado gravíssimo. O crime ocorreu no último domingo (16/02/2025) no Setor Irapuá, na Terra Indígena do Guarita.

Após os trâmites legais o homem será recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos