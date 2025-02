Polícia Civil prende três suspeitos de tentativa de homicídio na Terra Indígena do Guarita em Redentora

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (18), três mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (16) no Setor Irapuá, na Terra Indígena do Guarita, em Redentora.

A ação foi realizada por agentes das Delegacias de Polícia de Redentora e de Campo Novo, após decisão do Juízo da Comarca de Coronel Bicaco. Segundo informações da polícia, os três homens detidos foram identificados como participantes do crime.

Após os procedimentos legais, os suspeitos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça.