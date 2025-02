Para 70% dos consumidores, SAC melhorou em dois anos

Um estudo desenvolvido pelo Capterra investigou a opinião dos consumidores quando o assunto é SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). De acordo com a pesquisa, que foi realizada em abril de 2022, o suporte oferecido pelas companhias melhorou em um período de dois anos, na visão de sete a cada dez (70%) participantes.

Segundo a análise, para 18% dos indivíduos o SAC continuou o mesmo, ao passo que somente 12% dos consumidores acreditam que a área piorou.

Ainda de acordo com o levantamento, soluções como sistemas de atendimento ao consumidor e plataformas de IA (Inteligência Artificial) conversacional podem ajudar as empresas que prezam pela melhoria contínua no segmento. A sondagem on-line coletou dados de 604 indivíduos de todo o Brasil.

Márcio Patrus, CEO da Oficina Conectada, plataforma de sistemas de orçamento e cotação para oficinas mecânicas, a pesquisa do Capterra sugere uma percepção positiva da melhoria no suporte oferecido pelas empresas.

Ele observa que o estudo chamou a atenção para a preferência dos consumidores por canais digitais de atendimento, como chat ao vivo e chatbots. “Além disso, a sondagem demonstrou a importância do feedback dos consumidores para avaliar a qualidade do atendimento e abordou a atualização da Lei do SAC em 2022, permitindo o uso de plataformas digitais no atendimento ao consumidor”.

Para Patrus, a tecnologia pode - e deve - ser usada no atendimento ao cliente em empresas de diversos portes e setores. A título de exemplo, ele destaca que, para oficinas mecânicas, a tecnologia pode ser usada no atendimento ao cliente de diversas formas, tais como:

Implementação de um sistema de agendamento on-line para facilitar o agendamento de serviços; Utilização de chatbots para responder a perguntas frequentes e agilizar o atendimento; Integração de sistemas de gestão de clientes para manter um histórico de serviços e preferências; Oferecimento de serviços de acompanhamento em tempo real, como atualizações sobre o status do veículo em manutenção; Utilização de softwares de CRM para gerenciar relacionamento com os clientes e oferecer um atendimento personalizado.

Marca desenvolve tecnologias para oficinas mecânicas

Para o CEO da Oficina Conectada, a tecnologia tem o potencial de revolucionar o atendimento ao cliente em oficinas mecânicas, tornando-o mais eficiente, personalizado e satisfatório. “Diferentes tecnologias podem ser aplicadas para melhorar significativamente o atendimento ao cliente, abordando desde a interação inicial até o pós-serviço”.

Patrus conta que, atenta a esta possibilidade, a Oficina Conectada desenvolveu uma série de tecnologias para oficinas mecânicas. As soluções incluem: plataformas de agendamento on-line para permitir que os clientes agendem seus serviços a qualquer hora, sistemas de CRM (Customer Relationship Management) e comunicação personalizada.

“Além disso, desenvolvemos soluções de chatbots e assistência virtual, acompanhamento em tempo real, RA (Realidade Aumentada) para explicação de serviços, portais do cliente, acesso fácil a informações e feedback e avaliações, além de notificações e lembretes automatizados”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.oficinaconectada.com.br/