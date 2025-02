Conecta Brazópolis: TLP inaugura nova filial em Minas Gerais

A TLP deu mais um passo importante em seu propósito de conectar pessoas e encurtar distâncias, com a inauguração de sua nova filial em Brazópolis/MG. Mais do que uma expansão, esse momento representa um retorno às raízes, já que os fundadores da empresa, o CEO e diversos colaboradores têm suas origens na cidade.

Essa conexão com Brazópolis reforça o compromisso da TLP com o desenvolvimento local, impulsionando a geração de empregos e novas oportunidades para a região. Com foco na inclusão, diversidade e inovação, a empresa segue construindo um futuro promissor ao lado de parcerias estratégicas e da comunidade brazopolense.

Uma parceria que fortalece o futuro

Nos últimos meses, a TLP teve a oportunidade de estreitar ainda mais os laços com Brazópolis, visitando o CEP Brazópolis, conhecendo de perto seus alunos e patrocinando a 39ª FECEP, um dos eventos mais relevantes da escola. A feira, que destaca projetos técnicos inovadores e revela novos talentos, reforça a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento da região. Essa conexão com a Escola Técnica reflete-se diretamente na nova filial, onde a maioria dos novos colaboradores tem uma trajetória ligada à instituição. Investir em educação e capacitação profissional não apenas fortalece a economia local, mas também abre portas para um futuro de mais oportunidades e crescimento para a comunidade.

Um marco para a Brazópolis e para a TLP

"Telecom se tornou indispensável na vida moderna—ninguém pode ficar desconectado. Brazópolis tem um cenário promissor, e quem está começando nesta filial tem uma grande oportunidade de crescer e construir carreira na empresa. A chegada da TLP transforma o mercado de trabalho local!" — destaca Rodrigo Mendonça, CEO.

"Sempre sonhei que Brazópolis, por meio da Escola Técnica, pudesse oferecer novas oportunidades com mão de obra qualificada. É uma grande alegria ver isso se concretizando." — Júnior Torres, prefeito da cidade.

Com essa expansão, a TLP reafirma seu compromisso em construir um futuro mais conectado e sustentável, unindo inovação e tradição.