Avanços tecnológicos impulsionam o tratamento de varizes

As varizes, também conhecidas como veias varicosas, são veias dilatadas e tortuosas que surgem devido a falhas na circulação sanguínea, principalmente nos membros inferiores. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), estima-se que cerca de 38% da população brasileira seja afetada pelo problema, sendo mais prevalente entre mulheres e pessoas acima dos 40 anos. Embora muitas vezes sejam vistas apenas como uma preocupação estética, as varizes podem causar dores, inchaço, sensação de peso nas pernas e até complicações graves, como trombose, úlceras venosas e embolia pulmonar.

Historicamente, os tratamentos para varizes eram baseados em procedimentos cirúrgicos invasivos, como a flebectomia e a ligadura das veias afetadas. Essas técnicas, embora eficazes, exigiam longos períodos de recuperação e apresentavam riscos elevados de complicações. Os pacientes precisavam se submeter a anestesia geral, internação hospitalar e repouso prolongado, o que tornava o processo bastante desconfortável e demorado. Para as microvarizes, era comum o uso de escleroterapia com glicose, um tratamento que também apresentava limitações em relação à eficácia.

Com o avanço da medicina vascular, novos métodos surgiram, trazendo mais conforto, melhores resultados e segurança para os pacientes. Segundo a Dra. Drielly Beligoli, graduada em medicina pela UFJF, com formação em Cirurgia Geral, Vascular e Endovascular e sócia da clínica Med Varizes, "a partir dos anos 2000, técnicas como a escleroterapia ampliada e por espuma, além do uso de laser, revolucionaram o tratamento das varizes. A escleroterapia com espuma densa, por exemplo, substituiu muitas cirurgias tradicionais, permitindo o tratamento de varizes de médio e grande calibre sem necessidade de cortes, internação ou longos períodos de recuperação. Essa técnica é menos invasiva, mais eficaz e permite que o paciente retorne à sua rotina diária logo após o procedimento".

Ela ainda complementa que "outro avanço significativo foi a introdução do endolaser de safena, que permite a remoção das veias doentes de forma precisa e eficaz, diretamente no consultório, sem a necessidade de internação ou de anestesia geral. Essa técnica substitui a necessidade de cirurgia aberta, que exigia hospitalização, e hoje, com a utilização de sedação consciente, os pacientes se sentem mais confortáveis e seguros durante o procedimento, com recuperação rápida e menos dolorosa".

Em relação aos vasinhos, o Dr. Marcelo Caires, especializado em cirurgia geral e cirurgia vascular pela Santa Casa de Belo Horizonte - MG, afirma que esse tratamento também evoluiu significativamente, especialmente com a introdução da escleroterapia ampliada. Enquanto a escleroterapia com glicose era a prática comum para esses pequenos vasos, ela frequentemente não atingia os resultados desejados, pois tratava apenas superficialmente, sem resolver a raiz do problema. A escleroterapia ampliada, por outro lado, trata as veias nutridoras, proporcionando um tratamento mais eficaz e duradouro. O Dr. Marcelo Caires, ainda alerta que muitos pacientes procuram tratamentos mais baratos e feitos por profissionais não qualificados, o que frequentemente resulta em insatisfação. "O que mais vejo em minha prática são pacientes que buscaram soluções rápidas e econômicas com profissionais não médicos, e o resultado é sempre frustrante. A falta de um diagnóstico adequado e de um tratamento de qualidade pode até piorar a situação. Por isso, é fundamental que as pessoas busquem médicos capacitados para garantir um tratamento eficaz e seguro", ressalta o Dr. Marcelo.

O Dr. Leonardo F. Freguglia, também sócio da clínica Med Varizes e especialista em cirurgia vascular, destaca que "as novas técnicas garantem um tratamento mais seguro, com menor risco de complicações e maior conforto para o paciente. A evolução dos tratamentos, aliada ao uso de tecnologia avançada, tem permitido procedimentos mais eficientes, menos invasivos e com tempos de recuperação cada vez mais curtos, beneficiando milhares de pessoas."

O engenheiro e diretor-geral da rede Med Varizes, Rafael Mendes, destaca que a velocidade com que os tratamentos para varizes estão evoluindo traz benefícios diretos para os pacientes, garantindo procedimentos mais eficazes, menos invasivos e com recuperação mais rápida. Com unidades em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Divinópolis, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Montes Claros e Rio de Janeiro, a rede reforça a importância da utilização da tecnologia para melhores resultados. Para 2025, estão previstos mais investimentos na aquisição de equipamentos de laser transdérmico, acompanhando as inovações do setor e modernizando os tratamentos oferecidos.

O futuro do tratamento de varizes aponta para uma integração ainda maior de tecnologias como laser transdérmico, radiofrequência e terapias combinadas, proporcionando alternativas menos invasivas e com melhores resultados. Com a inovação contínua na medicina vascular, os tratamentos tendem a se tornar cada vez mais eficazes, rápidos e acessíveis a um número maior de pessoas.