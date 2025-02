Corpo de jovem desaparecido no Rio Fortaleza é localizado em Seberi

Por volta das 10h50 desta segunda-feira, 17, foi localizado o corpo de Otávio Santos da Silva, de 24 anos. O jovem estava desaparecido desde da tarde deste domingo, 16, após cair na Cachoeira do Theofilo, localizada na ponte Nilo Fabris, interior de Erval Seco, na divisa com Seberi. Durante um almoço em família, Otávio entrou na água e não voltou mais.

As buscas começaram às 9h20 da manhã, conduzidas por uma equipe de mergulhadores especializados de Passo Fundo. A informação sobre a localização do corpo foi confirmada pela delegada Cristiane Van Riel, responsável pela Delegacia de Polícia local.

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen atendeu a ocorrência e informou que o jovem escorregou, bateu em uma pedra e acabou se afogando.

Testemunhas relataram que ele ainda tentou retornar à superfície, mas desapareceu na água logo em seguida. As buscas foram iniciadas, porém encerradas ao anoitecer. Para auxiliar na localização do corpo, as comportas da usina foram fechadas, reduzindo o nível da água. A Brigada Militar também esteve no local prestando apoio à ocorrência.