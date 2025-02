Pequenas e médias empresas enfrentam riscos de cibersegurança e privacidade

Apoio de Provedores Gerenciados (MSPs) Empresas especializadas podem oferecer suporte contínuo e acessível, monitorando e remediando incidentes com eficiência, enquanto o time das PMEs foca na execução do negócio.

Contratação de um DPO (Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais)

Um DPO, mesmo em regime parcial, suporta a empresa na gestão de riscos e na implementação de estratégias eficientes de proteção de dados. Trabalhando conjuntamente com outras áreas de negócio e MSPs, potencializam as proteções e o nível de maturidade das organizações frente às ameaças. Alexandre Antabi afirma que “inclusive, com o momento do mercado, iniciativas de compliance podem ser vistas como diferenciais competitivos. Alguns de nossos clientes chegam após serem questionados por suas posturas em privacidade e proteção de dados por empresas maiores, em formulários de qualificação”.