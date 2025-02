Taxa progressiva torna operação mais sustentável e eficiente

Diante do cenário econômico atual, a gestão eficiente de pagamentos e finanças tem se tornado um fator determinante para o sucesso de diferentes perfis de vendas. Com a diversidade dos negócios, compreender as taxas ideais para cada perfil é essencial na hora de contratar um serviço de gestão financeira.



De acordo com Thiago Antunes, sócio da Lexxen, ecossistema de gestão de pagamentos online, os principais perfis de vendas existentes no mercado atual incluem os pequenos negócios e autônomos, que possuem um volume de vendas menor, os comércios locais e varejistas, com faturamento médio e vendas presenciais e online, as grandes empresas, que têm faturamento elevado e necessidade de taxas mais competitivas, e os e-commerces e marketplaces, com transações 100% digitais e diferentes meios de pagamento.



Para o especialista, é possível que uma empresa de gestão financeira analise cada perfil para elaborar uma taxa ideal de operação, levando em conta o volume de vendas mensal, o tipo de pagamento, o público-alvo e a margem de lucro.

“As taxas podem variar conforme o faturamento e o tipo de pagamento. O encargo de entrada padrão é de 4.99% para empresas com faturamento abaixo de R$ 50 mil”.



Antunes acrescenta que, no caso da Lexxen, foi realizada uma análise de mercado para adotar a estrutura de taxas progressivas. “Esse sistema permite que empresas que movimentam valores maiores tenham benefícios, tornando a operação mais sustentável e competitiva. O objetivo é oferecer transparência e previsibilidade para os comerciantes”, explica.

“Na Lexxen, por exemplo, para os clientes que faturam mais de R$10.000,00, a taxa é de 3.33% no crédito à vista e para os clientes que faturam mais de R$100.000,00 por mês, é possível oferecer a taxa 2.98% no crédito à vista”, acrescenta.

Embora a taxa ideal possa depender da margem de lucro da empresa e de quanto ela pode absorver de custo, Antunes ressalta que negócios com alto faturamento podem conseguir taxas menores, enquanto as empresas que necessitam de antecipação de recebíveis, por exemplo, podem ter um impacto maior no custo final.



“Ao escolher um ecossistema de pagamentos, o empresário deve levar em consideração se as taxas são transparentes o bastante para evitar surpresas na hora do fechamento financeiro. Além disso, é bom ficar atento aos prazos de recebimento, se existe suporte e atendimento que facilitem a resolução de possíveis problemas e se há proteção contra fraudes e instabilidade”, aponta o especialista.



Antunes observa ainda que a falta de transparência na cobrança de taxas pode gerar danos à empresa, como custos inesperados que afetam o lucro e dificuldade no planejamento financeiro por não saber exatamente quanto pagará em cada transação. “Isso pode gerar uma perda de competitividade e desconfiança no mercado se a empresa pagar taxas mais altas do que pagaria em um concorrente.”



“A Lexxen acredita que a transparência nas taxas é essencial para um ecossistema de pagamentos saudável. Por isso, temos como premissa garantir previsibilidade e competitividade para os comerciantes, queremos ajudá-los a crescer com segurança e eficiência”, finaliza o especialista.



