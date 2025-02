IEG premia anualmente CSCs com melhor desempenho no Brasil

O Instituto de Engenharia de Gestão-IEG realiza, há mais de 15 anos, a Pesquisa Benchmark em CSC, um dos estudos mais completos do setor, que já analisou o desempenho de mais de 140 empresas no Brasil.

Com uma abordagem detalhada e baseada em dados, a pesquisa permite que os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) comparem suas práticas de gestão, produtividade em custos e nível de serviço com as principais referências do mercado.

O principal objetivo desse estudo é auxiliar as empresas na busca pela excelência em performance de processos, proporcionando uma visão clara sobre oportunidades de melhoria, permitindo a adoção de boas práticas e ajudando os gestores a tomar decisões estratégicas.

Além de oferecer insights e um benchmarking detalhado, a pesquisa também reconhece as empresas que mais se destacam por meio da Premiação Benchmark em CSC, a premiação é realizada anualmente em um dos eventos do IEG e em 2024 foi realizada no Shared Services Leadership Forum (SSLF), evento para lideranças do mercado Serviços Compartilhados.

A premiação contempla duas categorias principais: Ranking de Maturidade e Ranking Geral. O Ranking de Maturidade avalia o nível de maturidade dos CSCs em relação às práticas de gestão adotadas, analisando aspectos essenciais para um crescimento sustentável. Entre os critérios considerados estão gestão de pessoas, excelência em processos, experiência do cliente, inovação contínua, cultura organizacional e inteligência de dados.

Já no ranking Geral, é medido o desempenho das empresas com base na relação entre custo por transação e nível de serviço, atribuindo-se peso de 70% para custo por transação e 30% para nível de serviço.

Na última edição da Premiação Benchmark em CSC, realizada no Shared Services Leadership Forum, foram destacadas as empresas que se sobressaíram em suas estratégias e resultados.

No Ranking de Maturidade, a empresa que conquistou o 1º lugar foi Grupo Energisa, demonstrando excelência nos seis critérios avaliados. No Ranking Geral, os destaques foram 1º lugar – RD Saúde, 2º lugar – Raízen e 3º lugar – EssilorLuxottica, todas reconhecidas por sua eficiência operacional e altos padrões de serviço.

“A parceria com o lEG desde a implantação do CSC em 2020 e o suporte realizado constantemente nos grupos dos CSCs, nos eventos anuais, nos cursos ministrados e no benchmark anual, são de extrema importância para podermos evoluir e priorizar as ações de melhorias nos processos visando aumento contínuo da produtividade no CSC”, reforça Marco Poiatti, Diretor do Centro de Serviços Compartilhados da RD Saúde.

“Esse apoio contínuo do lEG permite também a construção do plano de migração de novos escopos para o CSC, que deve ser uma constante na vida do Centro de Serviços Compartilhados, o que se traduz em oportunidade de crescimento da visibilidade do CSC na companhia e consequentemente em oportunidade de carreira e de crescimento para as pessoas que fazem parte do time do CSC” afirma, Poiatti.