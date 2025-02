PRF apreende dois carros argentinos carregados com maconha na BR 468

Na tarde deste domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois veículos com placas da Argentina transportando mais de 297 quilos de maconha na BR-468, em Três Passos. A droga estava escondida em diversos compartimentos dos carros.

Durante ação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram um Toyota Etios com um casal de 71 e 20 anos, homem natural da Argentina e a mulher do Paraguai. Durante a fiscalização, encontraram tabletes de maconha escondidos no assoalho, para-choques, painel e porta-malas. No total, foram apreendidos mais de 110 quilos da droga.

Momentos depois, a PRF fiscalizou uma caminhonete Oroch, com placas também da Argentina. Dentro dela tinha grande quantidade de maconha escondida na carroceria e no assoalho. O motorista, de 30 anos, e a mulher, de 22 anos, ambos argentinos, informaram que não sabiam estar transportando a droga, e que iriam visitar familiares. A droga apreendida totalizou mais de 187 quilos.

Os presos, os veículos e toda a droga foram encaminhados para a Polícia Federal de Santo Ângelo.