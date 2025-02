Motorista morre carbonizado após acidente em Barra Funda

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Palmeira das Missões, a vítima conduzia um VW Voyage quando perdeu o controle da direção, colidiu contra uma pedra e capotou.

Devido ao impacto, o automóvel incendiou e o motorista não conseguiu se desprender das ferragens, morrendo carbonizado. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 2h30min deste domingo (16/2), no Km 36 da RS 569 em Barra Funda – distante aproximadamente 30 quilômetros de Palmeira das Missões.

