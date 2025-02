Frederico Westphalen: Mulher é presa em flagrante comercializando entorpecentes

Em ação na noite da sexta-feira (14/2), em Frederico Westphalen, no âmbito da Operação Cerco Fechado, a Brigada Militar (BM) prendeu uma mulher de 40 anos devido ao crime de tráfico de drogas.

A presa foi flagrada comercializando entorpecentes para um usuário. Com ela, os policiais militares apreenderam 56 buchas de cocaína, duas porções de maconha, uma balança de precisão, 45 gramas de maconha tipo camarão, R$ 1.082,00 em dinheiro, cinco aparelhos celulares e dois tijolos de maconha pesando 1,4 quilo.

A mulher e o usuário, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais.

As informações são do 37º BPM.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.