Tecnologia permite clareamento dental com facetas em um dia

Agora é possível realizar clareamento dental com facetas ou coroas de porcelana em um dia, utilizando a tecnologia CEREC Sirona. Esse sistema permite que os tratamentos sejam concluídos em menos tempo, com precisão no encaixe das facetas e coroas. O procedimento utiliza materiais cerâmicos e equipamentos automatizados para a produção das peças.

“Diferentemente do método tradicional, que exige moldagens e várias visitas ao dentista, essa inovação permite que o paciente receba oito, 10 ou até mais facetas e coroas no mesmo dia, eliminando a necessidade de provisórios e ajustes demorados”, conforme aponta o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade.O especialista explica que com a tecnologia CEREC, elimina-se todo o processo tradicional de moldagens e provisórios. “Hoje, conseguimos entregar facetas e coroas de porcelana no mesmo dia, oferecendo mais praticidade e conforto para os pacientes", destaca. Estudos indicam que coroas de porcelana feldspática fabricadas por tecnologia CAD/CAM apresentam adaptação marginal dentro dos parâmetros clinicamente aceitáveis, com discrepâncias marginais inferiores a 120 micrômetros. Dr. Paulo explica que, na clínica, as facetas e coroas são fabricadas no próprio local, utilizando porcelana E.max CAD-CAM. “O processo é realizado por meio de tecnologia CAD-CAM, que permite a produção digital das peças. Esse método possibilita a confecção e a colocação das facetas e coroas no mesmo dia”, pontua.Segundo o especialista, essa inovação representa um grande avanço na odontologia estética, tornando os tratamentos mais rápidos, eficientes e acessíveis. "Além da conveniência, a precisão da tecnologia garante um encaixe perfeito das facetas e coroas, proporcionando um sorriso natural e harmonioso. Com o uso de materiais de alta qualidade e equipamentos de última geração, os pacientes podem confiar em um procedimento seguro, moderno e com resultados duradouros", conclui.