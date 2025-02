Agricultores farão manifestação em Frederico Westphalen na próxima segunda-feira

Frederico Westphalen será palco, na próxima segunda-feira, 17, de uma mobilização regional em defesa da agricultura familiar. O ato é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e conta com o apoio da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Médio Alto Uruguai (Astrmau), abrangendo 23 municípios da região. A manifestação ocorrerá simultaneamente em outras 16 regionais do Rio Grande do Sul e na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen, Amarildo Manfio, a mobilização visa chamar atenção para os desafios enfrentados pelo setor.

– Nos últimos quatro anos, tivemos três estiagens severas e agora enfrentamos mais uma, além de enchentes e chuvaradas. Isso impacta diretamente o agricultor familiar, que já encontra dificuldades para acessar crédito devido a resoluções do governo e do Conselho Monetário Nacional –, destacou.

O evento terá início às 8h30, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e depois os agricultores seguirão para a frente do Banco do Brasil, onde permanecerão até o meio-dia. A presença de maquinários agrícolas, como tratores, será incentivada para reforçar a mobilização.

Entre as principais reivindicações do movimento está a flexibilização das regras de crédito e de seguridade agrícola, como o acesso ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

– Não faz sentido estabelecer janelas de plantio rígidas se o agricultor depende de condições climáticas para plantar. O seguro agrícola precisa se adaptar à realidade do campo –, afirmou Manfio.

Outro ponto destacado pelo presidente é o endividamento rural, agravado pelas perdas sucessivas. "Os agricultores querem pagar suas dívidas, mas é necessário um prazo maior e juros acessíveis. Quando a quebra de safra ocorre de forma repetida, como nos últimos anos, muitos produtores têm dificuldades em se reerguer", explicou. A mobilização também visa sensibilizar a população e o setor comercial para a importância da agricultura familiar.

– O alimento que chega à mesa de todos vem do pequeno produtor. Precisamos do apoio da comunidade para garantir condições dignas de trabalho e produção –, reforçou Manfio.

Os sindicatos esperam uma grande adesão ao ato, reforçando a necessidade de políticas públicas mais eficazes para o setor. "O agricultor é resiliente, mas não pode enfrentar sozinho essas adversidades. Essa mobilização é um pedido por condições justas para continuar produzindo", finalizou o presidente.