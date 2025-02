Ouribank aposta em expansão no mercado de Real Estate

A busca por crédito para garantir capital de giro e viabilizar a expansão dos negócios pode representar um grande desafio para empresas no Brasil. Diante de um cenário de juros elevados, alternativas além dos financiamentos tradicionais ganham espaço, como a venda de recebíveis imobiliários, modalidade ainda pouco difundida no mercado, mas com vantagens significativas.

Essa operação consiste na antecipação de valores a receber provenientes de contratos de compra e venda de imóveis, convertendo-os em recursos financeiros imediatos. Diferentemente de um empréstimo, essa transação permite que a empresa obtenha capital sem contrair novas dívidas, garantindo maior segurança e condições mais atrativas de negociação.

"Com a venda de recebíveis imobiliários é possível promover um planejamento financeiro para empresas do setor imobiliário e reduzir a necessidade de endividamento tradicional, como empréstimos bancários”, afirma Jefferson Pavarin, Head de Real Estate do Ouribank.

A procura por esse tipo de solução é impulsionada por fatores como o custo elevado da construção civil e a alta da taxa de juros, que pressionam incorporadoras e construtoras a buscar alternativas para manter a liquidez. Com isso, a venda de recebíveis imobiliário se destaca como uma estratégia eficiente.

Em 2024, o setor de Real Estate passou a figurar como uma das principais apostas do Ouribank, impulsionado pela ampliação de investimentos e pelo desenvolvimento de novos produtos voltados ao segmento imobiliário.

Para 2025, o banco prevê um crescimento expressivo nesse segmento, com foco na ampliação de financiamentos para obras de médio e grande porte, no fortalecimento da oferta de produtos voltados ao mercado residencial e comercial e na exploração de oportunidades em mercados emergentes no Brasil.

O objetivo é consolidar novas frentes de atuação, mantendo equilíbrio financeiro e alinhamento às demandas do setor.

Para empresas que buscam otimizar seu fluxo de caixa e garantir mais previsibilidade financeira, a venda de recebíveis imobiliários surge como uma solução estratégica, contribuindo para o crescimento sustentável do mercado imobiliário.