PRE prende suspeitos com R$ 49 mil em notas falsas, em Cruz Alta

Tráfico Há 2 dias Mulher é presa em Três Passos com pedras de crack Prisão aconteceu na noite da terça-feira (11/2)

Acidente Há 2 dias Caminhão desgovernado atinge loja de materiais elétricos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada para registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.