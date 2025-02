Preqin lança Allocator Hub para investidores institucionais do mercado privado

LONDRES, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Preqin, líder global em dados, ferramentas e insights de ativos alternativos, anunciou hoje o lançamento do Allocator Hub, uma plataforma completa e pioneira no mercado de investimentos alternativos que permite alocação de ativos, seleção de gerentes, due diligence e gerenciamento de portfólio por meio de análises sofisticadas de investimentos, fluxos de trabalho e serviços terceirizados. Esta proposta inovadora foi projetada para apoiar os investidores institucionais, gerando melhores rendimentos e simplificando processos considerados caros e demorados.

Jonathon Furer, vice-presidente sênior, chefe de sócios limitados, da Preqin, declara: "Acreditamos que o mercado de investimentos alternativos está em um ponto de inflexão. Nossa pesquisa indica que o setor está a caminho de se expandir em quase 80% e deve ultrapassar US$ 30 trilhões em ativos sob gestão até 2030 globalmente, acima de US$ 16,8 trilhões no final de 2023*. No entanto, esse mercado carece historicamente dados, benchmarks e análises padronizadas, combinados com processos de investimento altamente manuais, resultando em altos custos operacionais. A Preqin tem a missão de modernizar o mercado de investimento privado por meio de digitalização e permitindo processos inteligentes de pré e pós-investimento. O Allocator Hub combina os dados dos nossos clientes com os dados e benchmarks de mercado da Preqin, fornecendo análises de investimentos e serviços terceirizados."

O mercado de investimento privado precisa de melhores soluções de dados e tecnologia para otimizar a escalabilidade e os resultados dos investidores.

O lançamento do Allocator Hub pela Preqin ocorre em um momento em que as alocações por investidores institucionais em ativos alternativos devem crescer consistentemente no longo prazo, com uma base de investidores em expansão em todo o mundo. No entanto, ainda existe uma grande "lacuna de transparência" neste nicho de mercado, com dados caracterizados pela ausência de estruturas padronizadas e pelas barreiras adicionaisàentrada de investidores no setor, em comparação com os mercados públicos.

Como resultado, gerenciar de forma eficaz ativos no mercado de investimento privado requer alta especialização, um grande número de funcionários e uma rede de consultores e fornecedores terceirizados. Para investidores menores, construir um portfólio com diligência pode ser desafiador e caro. Para aqueles que são maiores e estabelecidos, gerenciar investimentos em escala, controlando o custo total e maximizando a precisão analítica e os rendimentos, pode ser uma preocupação.

O Allocator Hub respondeàesses desafios colocando dados e análises operacionalizáveis nas mãos dos clientes, ao mesmo tempo em que digitaliza processos de investimento ineficientes, muitas vezes manuais. Esta solução da Preqin permite que profissionais de investimentos acelerem o mapeamento do mercado, conduzam uma due diligence de investimento eficiente e completa, comparem o desempenho de fundos com o mercado, criem índices personalizados para alocação de ativos mais precisas e fluxos eficazes de gerenciamento de risco, e muito mais.

Disponível por meio da plataforma principal, Preqin Pro, o Allocator Hub aproveita toda a abrangência da inteligência de mercado da Preqin, apresentando os dados certos, no momento e no formato certo para fornecer insights operacionalizáveis e resultados ideais.

O Allocator Hub se encaixa na filosofia da Preqin de capacitar a comunidade financeira global. Cada solução é criada para tornar o investimento em ativos alternativos um processo contínuo e orientado por dados, fornecendo informação, pesquisas e análises de mercado abrangentes e operacionalizáveis.

Para mais informações, entre em contato com Mimi Celeste Taylor em [email protected]

Notas aos editores

* De acordo com o relatório da Preqin’s, Future of Alternatives 2029.

Para saber mais sobre o Allocator Hub, clique aqui . Para solicitar uma demonstração do produto, clique aqui.

Sobre a Preqin

A Preqin, the Home of Alternatives™, capacita os profissionais financeiros que investem ou alocam em investimentos alternativos com dados e insights essenciais para tomada de decisões confiantes. Preqin apoia durante todo o ciclo de vida do investimento com informações críticas e soluções de análise líderes do setor. A empresa é pioneira em métodos rigorosos de coleta de dados privados há 20 anos, permitindo que mais de 200.000 profissionais em todo o mundo simplifiquem a forma como captam recursos, fazem negócios e investimentos, entendem o desempenho e se mantêm informados. Para mais informações, acesse www.preqin.com.

