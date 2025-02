Governo de SC lança edital para CAT em Dionísio Cerqueira e reforça investimento no turismo

Fortalecendo o turismo catarinense, foi lançado nesta terça-feira, 11, o edital da obra do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em Dionísio Cerqueira. Marcando um importante avanço para a região, a iniciativa demonstra o compromisso do governador Jorginho Mello em priorizar o turismo e o bom uso do dinheiro público.

O Centro de Atendimento ao Turista será um ponto de referência para viajantes. Dessa maneira, fornecendo informações e apoio, além de promover a identidade cultural da região. Assim, a concretização desse projeto reflete a determinação do Governo de Santa Catarina em transformar o turismo em um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Retomar a obra simboliza a nova fase de investimentos e prioridades do Governo do Estado, que busca não apenas revitalizar o turismo, mas também promover o uso eficiente dos recursos públicos em benefício da população e dos visitantes

A secretária do Turismo, Catiane Seif, destacou que o lançamento do edital do CAT em Dionísio Cerqueira “representa mais um passo do Governo de Santa Catarina no fortalecimento do turismo como motor de desenvolvimento regional”. “Este espaço será fundamental para acolher e orientar visitantes, promovendo os atrativos locais e estimulando a economia. Nosso compromisso é garantir que cada turista tenha uma experiência enriquecedora. Dessa maneira, valorizando a identidade cultural da região e impulsionando o setor de forma sustentável”, finalizou a secretária.

Segundo a prefeita Bianca Maran, a construção de um CAT é muito relevante para Dionísio Cerqueira. “Nosso município possui um potencial turístico expressivo. Assim, a criação deste espaço será crucial para valorizar nossa cultura, divulgar nossos atrativos e estimular o comércio local. Estamos avançando com determinação no desenvolvimento do turismo em Dionísio Cerqueira”, afirma.

Sobre Dionísio Cerqueira

Dionísio Cerqueira tem se destacado cada vez mais no setor do turismo. Em 2024, o município hospedou mais de 50 mil visitantes, além de ter 16 estabelecimentos cadastrados no Cadastur . O município também é repleto de atividades voltadas ao turismo sustentável, como trilhas e circuitos de cicloturismo, e, também, ao turismo rural.

Ainda, a cidade tem registrado um fluxo significativo de turistas argentinos nos últimos meses. Assim, os dados de imigração demonstram um aumento expressivo no número de entradas, especialmente no início de 2025. Dessa maneira, reforçando a necessidade de infraestrutura adequada para atender a demanda turística, o que torna o Centro de Atendimento ao Turista uma peça-chave para aprimorar a experiência dos viajantes e impulsionar a economia local.