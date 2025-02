Romeu e Julieta é reescrito com IA e uma única caneta BIC

Em 2025, a BIC celebra o 75º aniversário de sua caneta BIC Cristal com o lançamento de um projeto que visa unir tecnologia e literatura. O projeto, intitulado "Uma BIC, Um Livro, Dois Clássicos", recria a caligrafia de William Shakespeare em sua obra "Romeu e Julieta", utilizando uma única caneta BIC Cristal. A caneta, reconhecida pela sua durabilidade e capacidade de escrever até 3 quilômetros, é utilizada para homenagear tanto a escrita quanto a figura do autor.

A BIC, por meio de uma parceria com a agência VML, implementou um robô equipado com inteligência artificial (IA) para simular a caligrafia de Shakespeare. Durante um período de 20 dias, o robô reproduziu o texto da peça, com o auxílio de análise de caligrafia realizada por especialistas. O manuscrito foi submetido à validação de um perito, que comparou características da escrita original de Shakespeare para garantir a semelhança ao livro reescrito.

O projeto resultou na produção de um manuscrito completo de "Romeu e Julieta", escrito com uma única caneta BIC Cristal Dura+. A criação dessa versão reescrita foi possível pela combinação da tecnologia com o uso da ferramenta de escrita, buscando estabelecer uma conexão entre o passado e a inovação.

Em 30 de janeiro, a BIC realizou a doação de uma edição especial do manuscrito ao Real Gabinete Português de Leitura, localizado no Rio de Janeiro. A cerimônia de doação também serviu para o lançamento de um filme que documenta o projeto e explora seu impacto cultural, refletindo sobre o legado tanto da caneta BIC Cristal quanto de Shakespeare.

Refletindo sobre o significado do projeto, Rodrigo Iasi, diretor de Marketing BIC Brasil e Argentina, destacou seu impacto cultural: “Ao reescrever Romeu e Julieta com uma única caneta Cristal, prestamos homenagem tanto ao legado da escrita quanto à natureza ilimitada da criatividade. Esta celebração ressalta a missão da BIC de inspirar novas histórias e reunir as pessoas por meio do poder da palavra escrita”.

Este projeto, ao utilizar tecnologia avançada para recriar uma peça literária clássica, destaca o papel da escrita como um elo entre gerações, ao mesmo tempo em que celebra o aniversário da caneta BIC Cristal e sua longa história.