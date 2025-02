Selic alta traz desafios e oportunidades ao mercado de M&A

O mercado de fusões e aquisições (M&A) tem enfrentado desafios devido à alta da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que em 2025 está em 13,25% ao ano até o momento. A Selic influencia diretamente o custo do crédito e os investimentos, e sua elevação tem gerado reflexos no mercado, tornando o acesso ao financiamento mais caro e restrito. Em análise publicada pela CNN, é destacado que a Selic elevada não só desestimula o consumo e o crédito, mas também diminui o apetite dos investidores por ativos de risco. Nesse cenário, as empresas precisam repensar suas estratégias de expansão e investimento, buscando alternativas mais criativas e eficientes para viabilizar as transações ou solucionar suas estruturas de capital.

A reportagem também aponta que, quando a Selic está alta, os investidores se voltam para ativos de renda fixa, como títulos públicos, devido ao retorno mais atrativo e de menor risco. Isso cria um ambiente mais seletivo, onde as empresas com uma base financeira sólida e uma estratégia bem definida têm mais chances de atrair investidores, especialmente em mercados como o de M&A. Assim, as empresas precisam ajustar suas abordagens, utilizando alternativas de financiamento que não dependam apenas de crédito bancário tradicional.

Em um cenário de juros elevados, as operações de dívida se destacaram no mercado financeiro. Segundo Araújo Fontes, boutique especializada em assessoria financeira, em uma matéria publicada no NeoFeed, enquanto o mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil somou R$ 195 bilhões até outubro de 2024, as operações envolvendo dívida tiveram um aumento de 85%, atingindo R$ 3,7 bilhões. Esse crescimento reflete uma crescente preferência por soluções de financiamento alternativas, como a reestruturação de dívidas, devido ao alto custo do crédito bancário e à busca por alternativas mais flexíveis em um cenário de taxas de juros altas.

Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, destaca que, apesar do cenário desafiador, “há oportunidades para empresas bem preparadas. Setores como máquinas agrícolas, tecnologia, infraestrutura, saúde e energia continuam atraindo investidores, e aquelas que conseguem demonstrar um fluxo de caixa saudável e uma estratégia sólida de venda podem se destacar nesse ambiente mais seletivo. A preparação financeira, a negociação estratégica e a adaptação às novas realidades do mercado são fundamentais para que essas empresas aproveitem as oportunidades de crescimento, mesmo em tempos de juros altos”.

Nesse contexto, muitas empresas têm buscado assessoria especializada em M&A e soluções de financiamento estruturadas para se adaptar às condições do mercado. No setor de alimentação, por exemplo, a captação de dívidas se mostrou uma estratégia-chave para viabilizar transações, exigindo uma análise detalhada de fontes alternativas de recursos. Esse tipo de operação tem permitido que empresas se adaptem às novas exigências do mercado, mesmo em um cenário de juros elevados.

O mercado de M&A tem se tornado mais seletivo, e a adaptação das empresas às novas condições econômicas, aliada à busca por soluções financeiras alternativas, como a dívida estruturada, tem sido apontada como uma alternativa para solucionar a estrutura de capital de empresas, além de ser uma estratégia para viabilizar transações e promover o crescimento sustentável.

