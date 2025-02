DJ Locação projeta crescimento de 30% em 2025

A DJ Locação, anteriormente conhecida como Digital Jundiaí, deu um passo decisivo para fortalecer sua posição no mercado de outsourcing de tecnologia. A mudança de nome, além de modernizar a identidade da marca, reflete o plano de expansão para 2025, que inclui o crescimento de 30% e a ampliação de sua atuação para novos mercados no Brasil. A transformação também coincide com a entrada da empresa em um segmento inovador: a locação de totens de autoatendimento.

"Nosso antigo nome carregava uma forte conexão com nossas origens, mas percebemos a necessidade de uma marca mais ampla e alinhada à nossa expansão e modernização", explica Roberto Sobrinho, diretor comercial da DJ Locação. "A mudança para DJ Locação marca o início de uma nova fase, onde queremos levar nossas soluções para mais mercados, atendendo empresas de diferentes portes e segmentos," completa.

Totens de autoatendimento: um marco no portfólio

Com um portfólio que já inclui mais de 30 mil equipamentos em operação sob regime de outsourcing, como impressoras, notebooks e multifuncionais, a DJ Locação agora aposta nos totens de autoatendimento como diferencial competitivo.

"O mercado está cada vez mais exigente e em busca de soluções que proporcionem mais autonomia e eficiência. A locação de totens de autoatendimento não só atende a essa demanda, como também abre novas oportunidades de negócios para nossos clientes", afirma Roberto Sobrinho.

João Paulo Tavares, diretor de operações da empresa, destaca que a introdução dos totens no portfólio foi cuidadosamente planejada. "Além de fornecer tecnologia de ponta, nosso diferencial é oferecer uma solução completa, que inclui instalação, manutenção, suporte técnico 24/7 e gestão operacional. Nossa missão é simplificar a vida dos clientes, garantindo que eles possam focar em seus negócios enquanto cuidamos de toda a gestão tecnológica", diz o executivo.

Presença regional e proximidade com clientes

Outro ponto de destaque na estratégia de expansão da DJ Locação é o fortalecimento da sua presença regional. Com oito filiais em cidades estratégicas, a empresa garante um atendimento ágil e personalizado, essencial para conquistar novos mercados e fidelizar clientes. As filiais estão localizadas em Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Uberaba, Franca, São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo.

"A proximidade com os clientes é um dos pilares do nosso modelo de negócios. Estar presente em diferentes regiões permite entender as necessidades específicas de cada mercado e responder de forma mais rápida e eficiente", explica João Paulo Tavares.

As filiais também contam com equipes técnicas locais capacitadas para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, garantindo a continuidade das operações dos clientes.

Um mercado em transformação e o desafio da expansão

O setor de outsourcing de tecnologia no Brasil está em rápida transformação, impulsionado pela digitalização e pela busca por soluções mais flexíveis e econômicas. De acordo com a IDC, a estimativa de crescimento no mercado de TI no Brasil é de 12%. Nesse contexto, a DJ Locação se posiciona como uma parceira estratégica, oferecendo um modelo de negócios que combina locação de equipamentos, suporte técnico e gestão completa.

Com a meta de crescer 30% em 2025, a empresa aposta na inovação e na diversificação do portfólio como principais estratégias. "Nossa visão é clara: queremos ser reconhecidos como a melhor escolha em outsourcing de tecnologia no Brasil. Para isso, estamos investindo em novas soluções, como os totens de autoatendimento, e na ampliação da nossa estrutura operacional", afirma Roberto Sobrinho.

João Paulo Tavares reforça que o crescimento também depende do fortalecimento interno. "Estamos ampliando não apenas nosso portfólio, mas também investindo em treinamento de equipe, tecnologia interna e melhoria contínua dos processos. Nosso foco é entregar um serviço cada vez mais eficiente e alinhado às expectativas dos clientes."

DJ Locação: uma marca para o futuro

A transição de Digital Jundiaí para DJ Locação marca um momento de renovação e preparação para o futuro. "O novo nome carrega a essência de tudo o que construímos até aqui, mas também reflete nossa ambição de ir além. Queremos ser reconhecidos não apenas pela nossa origem, mas pela nossa capacidade de inovar e crescer em um mercado tão dinâmico", conclui Roberto Sobrinho.

A DJ Locação busca se posicionar de forma estratégica no mercado, combinando inovação tecnológica, proximidade com os clientes e um plano de expansão estruturado. Com o crescimento da transformação digital, a empresa segue ampliando sua atuação para atender às demandas do setor com soluções em tecnologia e locação de equipamentos.