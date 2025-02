Simulador ajuda no treinamento para UTIs neonatais

O treinamento em realidade virtual (RV) na medicina destaca-se pelo realismo, essencial para a capacitação eficaz dos profissionais de saúde. Simulações detalhadas ajudam no desenvolvimento de habilidades técnicas e de tomada de decisão, replicando com precisão ambientes cirúrgicos, respostas fisiológicas e interações com pacientes. Para procedimentos avançados, a RV permite a prática repetitiva em um ambiente seguro, incluindo variações anatômicas e complicações realistas. Além das habilidades técnicas, a comunicação com o paciente e a coordenação de equipe são aprimoradas por meio de cenários interativos.



Por fim, a RV também possibilita a educação continuada, garantindo que profissionais experientes se atualizem constantemente com as últimas técnicas e inovações médicas. Por essa razão, organizações de diversas partes do mundo estão apostando nessas inovações. Um levantamento realizado pela consultoria PwC mostrou que 51% das empresas entrevistadas já adotaram ou estão em fase de implementação dessa tecnologia em suas operações.

Além de aprimorar o treinamento médico, a realidade virtual também pode tornar a educação médica de qualidade mais acessível, permitindo que profissionais de regiões remotas do Brasil recebam capacitação de alto nível sem precisar se deslocar até grandes centros. Diante deste cenário, a startup francesa VirtualiSurg, criou o Dräger Virtuo XR Babyleo, um simulador de realidade estendida (XR) projetado para revolucionar o treinamento de equipes médicas em unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs), e que foi contou com uma equipe totalmente composta por profissionais brasileiros.

A simulação XR desafia os participantes a gerenciar emergências clínicas reais enquanto praticam a comunicação empática com os pais, promovendo a colaboração e a confiança em ambientes de alto estresse. Os principais recursos do simulador incluem um modo multiusuário que permite que os enfermeiros atuem como membros da família, um capítulo dedicado aos pais que incorpora centenas de histórias reais e percepções científicas, além de histórias narradas por pais e treinamento de diálogo para abordar tópicos delicados.



“Ouvimos dezenas de profissionais de saúde e famílias que tiveram seus bebês internados nas UTINs para entender quais eram as principais necessidades e dores a serem resolvidas”, comenta Philippe Bertrand, Chefe Criativo na VirtualiSurg. “Para garantir que toda a tecnologia seja desenvolvida, precisamos de uma equipe multidisciplinar ativa e em total sinergia, comprometida no avanço da educação médica e no desenvolvimento de ferramentas de treinamento realistas, humanas e impactantes”, completa a CTO da companhia, Elen Collaço.

Reconhecimento internacional

O projeto conquistou o Obsidian Award, prêmio que celebra os avanços que levam a tecnologia XR a novos patamares e faz parte do XR Awards, uma das maiores premiações internacionais na área de realidade virtual e estendida, organizado pela Academia Internacional de Realidade Estendida (AIXR).