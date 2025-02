Mulher suspeita de envenenar bolo e matar três pessoas em Torres é encontrada morta na cadeia

Presa por suspeita de matar três pessoas de uma mesma família após envenenar um bolo com arsênio em Torres, no Litoral Norte gaúcho, no fim do ano passado, Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira (13), na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Polícia Penal informou que ela foi encontrada “sem sinais vitais” durante conferência matinal na penitenciária. Deise, que estava sozinha na cela, teria se suicidado. Ela tinha sinais de enforcamento. A mulher foi presa no dia 5 de janeiro. A causa da morte será investigada.

“A Polícia Penal informa que, durante a conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, a presa Deise Moura dos Anjos foi encontrada sem sinais vitais. Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência que, ao chegar no local, constatou o óbito. Deise estava sozinha na cela. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias”, afirmou a Polícia Penal em nota.