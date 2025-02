Incêndio atinge galpão no Bairro do Limão em SP

Obras Há 3 horas Após decisão favorável do Tribunal de Contas do Estado, governo encaminha reinício da obra na barragem do Arroio Taquarembó O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), reiniciará as obras da barragem do Arroio Taquarembó, em Dom Pedrit...