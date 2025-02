Mulher é presa em Três Passos com pedras de crack

A Brigada Militar (BM) de Três Passos prendeu, na noite da terça-feira (11/2), uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidas 18 pedras de crack, além de uma porção maior da mesma substância e uma balança de precisão.

Após a prisão em flagrante, a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

Informações repassadas pelo 7º BPM.

