Caminhão desgovernado atinge loja de materiais elétricos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela.

Por volta das 15h30 desta quarta-feira(12), um caminhão desgovernado colidiu contra a entrada de uma loja de materiais elétricos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela.

De acordo com o motorista, ele havia estacionado o veículo próximo a um estabelecimento comercial, deixando-o apenas com os freios acionados e desengatado. No entanto, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão começou a descer sozinho pela via, atingindo a fachada da loja.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada para registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.