Um morto e três feridos é o saldo de um acidente que envolveu três caminhões na BR-472, em Boa Vista do Buricá

O motorista de um caminhão morreu e outros três homens ficaram feridos, em acidente que envolveu três caminhões na BR-472, em Boa Vista do Buricá.

O acidente aconteceu por volta das 12h45min, na localidade de Ponte Alta, próximo da ponte sobre o Rio Buricá.

As informações indicam que um caminhão de Sarandi, ocupado pelo motorista e um passageiro era conduzido no sentido Três de Maio-Boa Vista do Buricá, quando ocorreu a colisão frontal contra os outros dois caminhões que eram conduzidos no sentido oposto.

Após a batida, o caminhão baú de Cerro Largo, pertencente a uma rede lojas de eletrodomésticos, saiu da pista ficando pendurado nas árvores na lateral da rodovia. Já o outro caminhão, emplacado em Santa Rosa desceu um barranco e tombou na entrada de uma lavoura. Nestes veículos estavam apenas o motorista.

O motorista do caminhão de Sarandi, foi ejetado da cabine e morreu no local do acidente, e o carona ficou ferido. Também ficaram feridos os motoristas dos outros dois caminhões.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, socorreram os feridos que forma conduzidos para o hospital.

A Brigada Militar controlou o trânsito no local, e comunicou a PRF de Ijuí.