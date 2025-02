Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura promove ações de educação ambiental no Litoral Norte

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade (Assea), realizará, na sexta-feira (14/2), uma série de atividades de educação ambiental no Litoral Norte, dentro da programação da Operação Verão Total do Estado. As ações têm o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental e a adoção de práticas sustentáveis.

Pela manhã, as atividades iniciam às 9h30, com encerramento às 16h30. O Espaço Verão Sesc, localizado na Av. Beira-Mar, em Tramandaí, promoverá uma série de atividades voltadas à conscientização ambiental. Entre elas, workshops interativos que abordarão temas como biodiversidade, preservação dos ecossistemas, manejo de resíduos, conservação da água e práticas sustentáveis. O evento é destinado a todos os públicos, com ênfase nas crianças, com o intuito de transmitir boas práticas de sustentabilidade e sensibilizar as novas gerações sobre a importância da preservação ambiental.

Na parte da tarde, uma visita guiada ao Complexo Eólico Osório, um dos maiores parques eólicos do mundo e referência em geração de energia renovável, proporcionará aos participantes a oportunidade de conhecer de perto a geração de energia limpa.

O Complexo Eólico do Estado é composto por 75 torres de 98 metros de altura, distribuídas entre três parques: Osório, Sangradouro e Índios, com uma capacidade de produção anual de 1.094 GWh. A energia eólica está em grande crescimento mundialmente e é a segunda maior matriz elétrica do Rio Grande do Sul, representando cerca de 26% da totalidade da matriz, ficando atrás apenas da hídrica.

A saída para a visita será às 13h, do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, com destino ao Complexo Eólico de Osório. O retorno está previsto para o final da tarde. As vagas são limitadas a 15 participantes, sendo necessário realizar inscrição prévia. A entrada no Complexo exige que os participantes estejam vestidos com calças e calçados fechados, em conformidade com as exigências do local.