Residência é assaltada no interior de Santo Augusto

Operação Há 3 horas Operação no Presídio Estadual de Palmeira das Missões gera protesto de familiares Segundo informações da Polícia Penal, dois presos passaram mal devido ao calor, gerando a chama das equipes da SAMU

Tragédia Há 19 horas Bebê morre em creche de Boa Vista do Buricá Até a publicação desta notícia, a Prefeitura de Boa Vista do Buricá não havia divulgado nota a respeito do fato.