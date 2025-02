Operação no Presídio Estadual de Palmeira das Missões gera protesto de familiares

Durante o fim da tarde de ontem terça-feira (11), equipes da Polícia Penal, apoiadas pelo Grupo de Intervenção Rápida-4 (GIR-4), uma operação de inspeção foi realizada para a investigação de ilicitos dentro do Presídio Estadual de Palmeira das Missões (PEPM). Porém, essa operação, gerou uma grande comoção entre familiares de presos, que protestaram em frente ao presídio durante a noite.

Segundo informações relatadas por um agente da GIR-4 e confirmada por fontes internas da casa prisional, a operação transcorreu com normalidade, porém, dois presos passaram mal devido ao calor, sendo chamadas equipes da SAMU de Palmeira das Missões. A situação e a falta de informações iniciais levaram aos parentes dos presos protestarem em frente ao presídio durante a noite, o que levou também a guarnições da Brigada Militar a atuarem no local.

Os agentes do GIR-4 relataram também que não houve tiros nem agressões, ao contrário dos boatos aventados. Segundo as equipes da Polícia Penal, a visitação continuará normalmente nessa quarta-feira (12). As equipes da Polícia Penal e da Brigada Militar se retiraram do local por volta das 22h.