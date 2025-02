Leite recebe CEO global do Grupo Sacyr para atualização sobre investimentos na RSC-287

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta terça-feira (11/2), no Palácio Piratini, o CEO global do Grupo Sacyr, Manuel Manrique Cecília. É a primeira visita ao Brasil do executivo espanhol que lidera a multinacional controladora da Rota de Santa Maria, concessionária da rodovia RSC-287, com trecho de 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria. No encontro, foram discutidos pontos sobre a evolução da concessão e os investimentos previstos para melhorar a infraestrutura da rodovia.

“A parceria e o diálogo constante que temos com o Grupo Sacyr têm sido essenciais para as melhorias que já temos visto nessa ligação regional que é tão importante para o nosso Estado. Seguiremos trabalhando juntos, com empenho de todas as nossas secretarias, para seguirmos avançando”, afirmou o governador.

Leite destacou como estratégica a aliança entre poder público e iniciativa privada para alavancar melhorias de infraestrutura de transportes no Estado, especialmente após os prejuízos deixados pelas enchentes de maio do ano passado. O governador renovou o agradecimento à concessionária pelo empenho após a catástrofe. Em pouco mais de um mês, com os trabalhos de recuperação realizados pela Sacyr, a RSC-287 foi totalmente liberada para o tráfego, contribuindo para o transporte de bens, produtos e veículos de emergência, bem como para o deslocamento dos usuários. A rodovia foi uma das mais afetadas pela enchente, com queda de três pontes e outros danos estruturais severos.

"Seguiremos trabalhando juntos, com empenho de todas as nossas secretarias, para seguirmos avançando”, declarou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador ainda lembrou o recente anúncio de mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos para reconstrução de três pontes e 11 rodovias, divididas em 15 lotes de obras, em diversas regiões do Estado. A ação integra o Plano Rio Grande , iniciativa do Executivo que concentra os esforços para reconstrução resiliente do Estado e que soma R$ 6,7 bilhões em recursos para aplicação nas diversas áreas de atuação do governo.



Acompanhado do CEO da Sacyr Concesiones SL., Pedro Sigüenza Hernández, do diretor da Concessionária Rota de Santa Maria, Leandro Conterato, e outros diretores do grupo, Manrique atualizou pontos sobre os investimentos na RSC-287, cujas obras de duplicação tiveram início em novembro de 2024. A concessão de 30 anos, iniciada em agosto de 2021, prevê a duplicação de todo o trecho, nos dois sentidos de tráfego, com investimentos que devem superar os R$ 3,6 bilhões, beneficiando mais de dez municípios.

Também acompanharam a reunião os secretários estaduais Artur Lemos Jr. (Casa Civil), Juvir Costella (Logística e Transportes) e Gabriel Fajardo (Reconstrução Gaúcha, em exercício). Pelo Grupo Sacyr, ainda estiveram presentes os diretores da Sacyr América Latina, Cristian Sandoval Cataldo, e de Controle de Projetos e Aprovisionamento, José Salvador Peláez Vilchez.