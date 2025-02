Incêndio destrói casa em Três Palmeiras e morador é encontrado morto

Na tarde de segunda-feira (10), um incêndio atingiu uma residência na localidade de Linha Nova, no interior do município de Três Palmeiras. O fogo começou por volta das 13h e destruiu completamente a casa e um veículo que estava na garagem.

O imóvel era habitado por Rosmi Dalpizzol, que não foi localizado no momento do incêndio. O Corpo de Bombeiros de Nonoai esteve no local realizando o combate às chamas e o rescaldo, pois havia suspeita de que a vítima pudesse estar dentro da residência. No entanto, após buscas na região, o corpo do morador foi encontrado em uma área de mata próxima.

As autoridades suspeitam que o homem tenha ateado fogo na própria casa e, em seguida, tirado a própria vida. A Brigada Militar foi acionada para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Além dos bombeiros, atenderam a ocorrência a Brigada Militar e a polícia Civil.