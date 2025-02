Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em cascata de Ijuí

Foi encontrado, na tarde de segunda-feira (10), o corpo do jovem Luiz Gabriel Pinto Furquim, 19 anos, que estava desaparecido após ir com amigos na Cascata da Usina Velha, em Ijuí. Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado pelo Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) de Capão da Canoa por volta das 16h, cerca de 5 metros de profundidade nas águas do Rio Potiribu, nas proximidades da ERS-155.

O jovem estava desaparecido após sair de casa por volta das 14h de domingo (09) e ir com amigos na cascata. Segundo relatos dos amigos para a polícia, Luiz Gabriel não sabia nadar e tinha medo de altura. Por isso, escolheu permanecer na beira de pedras, onde a água era rasa, enquanto seus amigos nadavam. Porém, quando um dos amigos retornou à margem, o jovem já não estava no local. Desde então, ele não foi mais visto.

Após serem acionados, os bombeiros, junto com a Brigada Militar e familiares, deslocaram-se até a região para iniciar as buscas. Segundo os bombeiros, o jovem caiu na água, por motivos ainda desconhecidos, e acabou se afogando.

Conforme o Capitão Cauê Czyzewski Nardes, do Corpo de Bombeiros de Ijuí, o jovem foi localizado em um local que apresenta diversos perigos.

“O afogamento é algo grave, que ocorre muitas vezes por descuido, não conhecer o local ou excesso de confiança. Essa cascata apresenta diversos perigos, muitas pedras, correnteza e repuxo. O recomendado é sempre buscar locais com guarda-vidas e entrar em áreas que não tenham obstáculos”, alertou.

Em nota, o 27º Grupo de Artilharia de Campanha (27º GAC) lamentou o ocorrido. Luiz Gabriel era morador do bairro Elizabeth, em Ijuí, e estava cumprindo serviço militar. O jovem está sendo velado na Capela A da Funerária Lupatini e será sepultado nesta terça-feira (11), em horário a ser definido, no Cemitério Jardim.