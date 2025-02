CPET amplia uso de IA e melhora personalização do ensino

De acordo com um levantamento inédito feito pelo Instituto Semesp, divulgado pela Agência Brasil, mais de 70% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente com o uso da tecnologia e inteligência artificial (IA) no ensino. A pesquisa também revelou que três em cada quatro professores aprovam a utilização da IA como ferramenta educacional.

Ricardo Luis Marcato, sócio-diretor do Centro de Profissionalização e Educação Técnica (CPET), acredita que a IA tem potencial para revolucionar o ensino, pois oferece experiências de aprendizado mais personalizadas e eficientes. “A tecnologia ajuda a identificar as necessidades específicas de cada aluno, permitindo intervenções mais rápidas e eficazes”, explica.

Porém, ele faz um alerta: “a IA deve atuar como suporte a um modelo pedagógico bem elaborado e conduzido por professores e profissionais que vivenciam as demandas do mercado na prática”. Além disso, reforça a necessidade de abordar questões delicadas relacionadas à privacidade, desigualdade, ética e ao papel do professor, garantindo que a IA contribua para uma educação mais justa e eficaz.

“A colaboração entre educadores, desenvolvedores de tecnologia e formuladores de políticas será essencial para enfrentar esses desafios e maximizar os benefícios da IA na educação”, ressalta.

Aplicação da IA no CPET

Ricardo explica que a instituição utiliza a IA de diversas maneiras para melhorar a experiência dos alunos e otimizar processos. “No setor de secretaria, a IA auxilia no atendimento aos alunos, oferecendo respostas rápidas e precisas para dúvidas frequentes. Também implementamos sistemas de IA para personalizar o aprendizado, adaptando o conteúdo e o ritmo às necessidades individuais de cada aluno”, detalha.

No setor de Tutoria, onde os professores-tutores tiram as dúvidas sobre os conteúdos, a IA é treinada com os conteúdos de todos os cursos oferecidos pelo CPET, complementando o papel do tutor e auxiliando na flexibilidade da jornada de estudo do aluno. Segundo o profissional, isso ajuda os alunos a terem respostas às suas dúvidas de maneira imediata, independentemente do horário de seus estudos. “Mesmo com a tecnologia, os alunos podem solicitar a ajuda de um tutor, garantindo assim um suporte completo e personalizado”, destaca.

A IA também é utilizada dentro dos processos operacionais do CPET, como no setor de Conteúdos, na produção de vídeos-resumo, complementares às vídeo-aulas das disciplinas ofertadas pelo CPET. “Assim, conseguimos manter os conteúdos sempre atualizados, com referências recentes e alinhadas às demandas do mercado de trabalho”, explica.

Por fim, além de ajudar a criar conteúdos, os próprios conteúdos também ensinam os alunos a interagirem com ferramentas de IA, integrando-a ao conteúdo programático. “Buscamos ensinar os alunos a utilizar ferramentas de IA para enfrentar os desafios de sua futura profissão”, enfatiza.

Expectativas futuras para a IA na educação

Em relação às perspectivas futuras, Ricardo avalia que a aplicação da IA na educação é promissora. Ele justifica que a aplicação de IA aumentará a acessibilidade à educação, como também potencializará seus resultados, destacando a capacidade de personalização do aprendizado e a ampliação da figura do professor.

“A IA tem o potencial de transformar profundamente o cenário educacional. No entanto, é essencial que esses avanços sejam implementados de forma ética e responsável, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar dessas novas tecnologias”, afirma.

Reconhecimento do CPET

Uma das conquistas recentes do CPET foi o prêmio Reclame Aqui 2024 na categoria Educação – Escolas, Cursos e EAD - Grandes Operações. Para Ricardo, esse reconhecimento reforça a importância de estar atento às críticas e em busca da melhoria constante do modelo educacional do CPET.

“Foi o primeiro ano dessa categoria, e nos sentimos muito honrados por termos sido campeões, tanto em votos quanto em pontos totais, principalmente ao competirmos com players de mercado tão relevantes, alguns até mais antigos que o próprio CPET”, comemora.

O profissional ainda destaca que o prêmio é um indicativo da confiança dos alunos e parceiros na instituição. “Este reconhecimento reflete nosso compromisso com a qualidade e a satisfação dos alunos e é um incentivo para continuarmos inovando e oferecendo o melhor serviço possível”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cpet.com.br/