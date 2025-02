Senhor Contábil cria solução para abertura de empresas

O mercado de contabilidade no Brasil vem passando por mudanças e aderindo a novas tendências e tecnologias, como contabilidade digital e Inteligência Artificial (IA). É o que indica uma publicação da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).

Segundo o artigo da entidade, blockchain, cibersegurança, contabilidade consultiva e terceirização de serviços contábeis também estão entre as principais tendências para a contabilidade em 2024. Além disso, a IA preditiva deve ser usada para prever tendências do mercado, riscos financeiros e resultados financeiros das empresas neste ano.

A chamada IA conversacional é outra tendência que deve ser usada para desenvolver chatbots e assistentes virtuais capacitados para responder a questões de contadores e clientes, ao lado do crescimento no uso do blockchain na contabilidade, especialmente para a gestão de contratos e a realização de pagamentos internacionais.

A partir dessa observação de mercado, a Senhor Contábil desenvolveu uma solução para a abertura de empresas de forma 100% digital e on-line. O serviço permite que empreendedores façam todo o processo de maneira rápida, sem custo de honorários contábeis e sem a necessidade de deslocamentos.

Felipe Palmieri, sócio e responsável pela área de desenvolvimento e inovações da Senhor Contábil, destaca que a empresa percebeu que muitos empreendedores enfrentam dificuldades com a burocracia envolvida na abertura de empresas, além de um processo moroso que, por vezes, pode gerar insegurança e atrasos.

“Por isso, desenvolvemos uma plataforma, na qual o cliente pode acompanhar cada etapa em tempo real, contando com o suporte de nossa equipe especializada”, reporta. “Cuidamos de todas as exigências legais e burocráticas, desde o registro na Junta Comercial até a obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a inscrição municipal, buscando priorizar a agilidade com segurança”, explica.

Segundo Palmieri, a Senhor Contábil identificou que havia uma necessidade clara de simplificar e agilizar essa etapa, especialmente para micro e pequenos empresários que, muitas vezes, não tinham acesso a um atendimento mais personalizado. “Com base nisso, desenvolvemos uma solução 100% on-line, a fim de eliminar parte da burocracia e tornar o processo de abertura de empresas mais ágil”.

Digitalização e automação de processos trazem mudanças para as empresas

Para Palmieri, o mercado de contabilidade no Brasil está passando por uma transformação significativa. “A digitalização e a automação de processos contábeis estão mudando a forma como as empresas operam, com um foco maior em eficiência e segurança de dados”, pontua. “Ao mesmo tempo, as exigências regulatórias estão se tornando mais complexas, o que aumenta a demanda por soluções contábeis que unam agilidade e conformidade. Trata-se de um momento desafiador, mas também cheio de oportunidades para quem souber se adaptar”, articula.

O sócio e responsável pela área de desenvolvimento e inovações da Senhor Contábil chama a atenção para o fato de que, de acordo com a Fenacon, a contabilidade digital está entre as principais tendências para este ano.

“A contabilidade digital vem ganhando força e superando as expectativas. No início, muitos escritórios de contabilidade estavam relutantes em aderir completamente à transformação digital, mas a pandemia acelerou esse processo, tornando ferramentas como a automação e o atendimento on-line essenciais”, explica.

Hoje, prossegue Palmieri, a maioria das empresas contábeis está adotando tecnologias que permitem serviços mais rápidos e eficientes, como a integração de softwares de gestão e plataformas digitais.

Planejamento e sistema integrado auxiliam a gestão financeira

Na visão de Palmieri, uma gestão financeira eficiente começa com um planejamento sólido e o controle rigoroso do fluxo de caixa. Para ele, é essencial que o empreendedor utilize ferramentas de automação, como softwares de gestão financeira que auxiliem no monitoramento de receitas, despesas e lucros.

Além disso, para o especialista, uma opção viável é contar com um serviço de contabilidade que ofereça um sistema integrado, com controle de fluxo de caixa e relatórios financeiros on-line.

“A educação financeira também desempenha um papel crucial, pois capacita o empresário a entender melhor suas finanças e tomar decisões mais estratégicas para o crescimento sustentável da empresa”, complementa.

Para concluir, Palmieri observa que a contabilidade não é apenas um setor operacional, mas uma parte estratégica para o desenvolvimento de qualquer negócio.

“Com a digitalização e o avanço das tecnologias, as empresas contábeis têm a chance de agregar ainda mais valor, oferecendo não apenas serviços de conformidade, mas insights que ajudam os clientes a crescer e prosperar”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://senhorcontabil.com.br/