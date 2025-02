Atualização da DUIMP otimiza processos aduaneiros no setor de saúde

A Unia, especializada em assessoria aduaneira para o setor de saúde, está atenta à atualização do cronograma da DUIMP (Declaração Única de Importação). A mudança tem o intuito de otimizar os processos aduaneiros e reduzir os prazos de desembaraço, possibilitando maior visibilidade e controle nas operações de importação de insumos e produtos para a saúde.

O novo cronograma foi elaborado para responder às demandas do mercado, integrando etapas de verificação documental, agendamento de inspeções e sistemas digitais que possibilitam o monitoramento em tempo real dos fluxos aduaneiros. Essa atualização pode reduzir os prazos de liberação e, consequentemente, minimizar os riscos de atrasos que impactam a cadeia de suprimentos.

Segundo Nathalia Mota, head of Operations Pharmaceutical & Healthcare da Unia, "o novo cronograma da DUIMP tem o intuito de diminuir os prazos de desembaraço e facilitar o acesso a insumos essenciais para o setor de saúde." Mota destaca que a implementação das mudanças pode permitir uma melhor coordenação dos processos aduaneiros, contribuindo para a conformidade com as normas vigentes e a redução de custos operacionais.

A Unia orienta seus clientes na adaptação às mudanças regulatórias, oferecendo suporte para a interpretação dos novos procedimentos e a implementação de práticas que garantam a conformidade. A atualização do cronograma deve ser realizada de forma gradual, com monitoramento contínuo dos indicadores do setor e ajustes conforme necessário.

A solução tem o intuito de melhorar o fluxo de informações entre importadores, parceiros logísticos e órgãos reguladores, proporcionando uma operação mais ágil e com menor risco de penalidades. Segundo Mota, essa abordagem pode ser considerada um instrumento importante para que as empresas do setor de saúde mantenham a regularidade no abastecimento, contribuindo para a continuidade dos processos produtivos.