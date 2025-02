Polícia Civil de Frederico Westphalen prende integrantes de grupo especializado em golpe do bilhete premiado

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta segunda-feira, 10, a Operação Contragolpe, com o objetivo de cumprir medidas cautelares contra um grupo criminoso especializado na prática do "golpe do bilhete premiado". A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, iniciou há dois meses, após a identificação de um estelionato cometido contra uma moradora da cidade, que teve um prejuízo financeiro de R$ 35.000,00.

A vítima foi abordada por criminosos que a convenceram a realizar uma transferência bancária com a promessa de que ela receberia parte de um prêmio fictício de loteria. Por meio de análise de imagens de câmeras de segurança, cruzamento de dados bancários e diligências, a Polícia Civil identificou todos os envolvidos no esquema criminoso, confirmando que se tratava de um grupo organizado oriundo da cidade de Passo Fundo, com histórico de crimes similares.

Durante a operação, foram mobilizados 27 policiais civis, que cumpriram 28 ordens judiciais, incluindo prisões preventivas, mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro de veículo. Como resultado, três pessoas foram presas e diversos bens foram apreendidos, como um veículo, joias, documentos e outros objetos relacionados à investigação.

Os envolvidos respondem pelos crimes de Estelionato (art. 171 do Código Penal) e Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal). O delegado responsável pela investigação, Jacson Oiliam Boni, destacou a importância da operação para desarticular o grupo e prevenir novos golpes. Ele alertou a população sobre a necessidade de desconfiança diante de promessas de dinheiro fácil e reforçou a orientação de buscar ajuda policial em caso de abordagens suspeitas.

O Delegado Regional em exercício, Eduardo Ferronato Nardi, ressaltou que a ação contribui para garantir a segurança da comunidade e coibir a prática de crimes como esse. A investigação continuará nos próximos 10 dias, com o objetivo de aprofundar as análises e reforçar as provas obtidas.

A Polícia Civil também orienta que qualquer informação sobre atividades suspeitas seja comunicada às autoridades, reiterando seu compromisso no combate ao crime e na proteção da população.