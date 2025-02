Suspeito de matar mulher em Santa Rosa se entrega à Policia

O homem suspeito de assassinar a facadas a companheira Franciele Dadiane Mazurkevicz Pimentel Gomes, 36 anos, em Santa Rosa, no domingo (9), se apresentou na Delegacia da Mulher, na manhã de ontem segunda feira (10). Ele estava com prisão preventiva decretada pelo crime.

Zero Hora apurou que o homem, de 32 anos, com diversos antecedentes criminais. Ele era detento do regime semiaberto, mas passou a ser considerado foragido na sexta-feira (7), quando não retornou para o sistema. O elemento possuía autorização judicial para trabalho externo desde janeiro deste ano.

A mulher foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros, dentro de casa, no bairro Cruzeiro, com marca de facadas no pescoço.

A vítima não havia registrado nenhuma ocorrência de violência doméstica contra o homem, nem solicitado medida protetiva de urgência.

Franciele deixa três filhos. Ela foi velada e sepultada em Horizontina. O pai e dois tios da vítima (um já falecido) foram policiais militares no município.