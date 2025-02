Luiz Gonzaga Belluzzo analisa atual debate econômico no DR com Demori

Nesta semana, o programa DR com Demori , da TV Brasil , recebe o economista e professor Luiz Gonzaga Belluzzo para debater os rumos da economia brasileira e os desafios internacionais que deverão se impor com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O episódio vai ao ar nesta terça-feira (11), às 23h.

Na entrevista com o jornalista Leandro Demori, Belluzzo defende que o debate sobre o tema está “sofrendo” pela falta de profundidade das redes sociais. “O debate atual está muito marcado exatamente por essa mancha das redes sociais, que eu chamo de redes antissociais. Porque você tende a simplificar as coisas demais. E vejo isso com preocupação”, disse.

O economista também analisou as mudanças que deverão ocorrer na economia mundial no novo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e criticou o domínio da visão do mercado financeiro sobre como devem ser geridas as políticas econômicas.

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play . O programa também é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC , e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori , ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil . Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.