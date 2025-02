Robótica educacional impulsiona o desenvolvimento dos jovens

A robótica educacional tem ganhado espaço como uma estratégia essencial para o aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e tecnológicas. De acordo com o portal Lunetas, essa abordagem permite que os jovens adquiram conhecimentos sobre robótica e dispositivos, conceitos da física, componentes eletrônicos e técnicas de montagem de robôs.

Além disso, a robótica na educação estimula competências fundamentais para o século XXI. O Centro Universitário Eniac destaca que, ao envolver os alunos em atividades práticas, essa metodologia incentiva a colaboração, a resolução de problemas e o pensamento crítico, aspectos essenciais para a formação integral das crianças.

No entanto, a adoção desse modelo ainda é limitada no Brasil. A pesquisa "O Abismo Digital no Brasil", realizada pelo Instituto Locomotiva e pela PwC Consultoria, aponta que apenas 13% das escolas públicas brasileiras oferecem aulas de robótica ou programação no ensino básico. O estudo também ressalta que profissões ligadas à automação e algoritmos devem superar funções tradicionais até 2025.

A ampliação do acesso a essa tecnologia pode preparar uma nova geração para os desafios do mercado de trabalho. Um estudo do Fórum Econômico Mundial indica que 65% das crianças que hoje estão no ensino fundamental atuarão em profissões que ainda não existem, muitas delas relacionadas à tecnologia.

Além dos benefícios para a educação formal, a robótica também contribui para o aprendizado de disciplinas como ciências e matemática. Segundo o artigo “A Robótica Educacional na Perspectiva das Metodologias Ativas”, essa abordagem torna a compreensão de conceitos complexos mais acessível, tornando o ensino mais envolvente e interativo. O uso de recursos tecnológicos em sala de aula promove maior engajamento, incentivando a experimentação, a resolução de problemas e o interesse contínuo pelo aprendizado.

Daniel Tiepo, gerente educacional da Mixtou, reforça a importância de integrar essa tecnologia ao ensino básico: “Robótica é ação. Para que essa abordagem gere impactos reais no aprendizado, é essencial que as escolas contem com educadores preparados para criar ambientes seguros e estimulantes. Atividades coletivas que incentivam a criatividade, o trabalho em equipe e o pensamento crítico desempenham um papel fundamental na construção das competências exigidas pelo currículo escolar e pelo mercado de trabalho”.

Diante desse cenário, especialistas apontam que incorporar a robótica ao ensino pode ser um passo decisivo para modernizar a educação e prepará-la para os desafios do futuro. “As metodologias ativas, como a robótica educacional, são ferramentas eficazes para estimular o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI”, conclui Daniel.