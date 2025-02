Defesa Civil emite alerta severo para chuvas no estado de São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu nesta segunda-feira (10) às 16h39 um alerta severo para perigo de forte chuva e enchentes para as zonas norte, centro e leste. O aviso foi enviado pelo serviço cell broadcast , o novo sistema de alerta de emergência para os telefones celulares.

Em pouco tempo de temporal, vários pontos de alagamentos foram registrados, como no município de Osasco, na região metropolitana da capital, onde choveu granizo.

Poucas horas antes, o órgão havia emitido comunicado informando que algumas regiões da cidade de São Paulo estavam em estado de atenção. Os bairros mais sujeitos a alagamentos na capital estavam nas zonas Oeste, Norte, Leste e marginais Pinheiros e Tietê.

Entre os bairros sob observação estão os de Pinheiro, Butantã, Lapa, Casa Verde e Pirituba. Os que encontram-se em atenção são M´Boi Mirim, Campo Limpo, Capela do Socorro, Parelheiros, Santo Amaro, São Mateus, Itaquera, Mooca e Cidade Ademar.

Neste momento, 65 mil imóveis estão sem energia elétrica no estado, conforme a concessionária de energia Enel.

Calor intenso

Nesta semana, São Paulo deve enfrentar mais um período de intenso calor e risco de temporais, segundo a Defesa Civil. Em alguns municípios, a temperatura pode atingir 36º C.

Na capital, a previsão é que o calor chegue a 35º C nesta semana.

Jovem desaparecido

As buscas pelo jovem Erick Santos, de 24 anos, que sumiu com a enxurrada da quinta-feira (6) passada no Capão Redondo, entram no quarto dia. Erick estava num carro que foi tragado pelas águas no córrego Moenda Velha, que encheu. O veículo foi localizado totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros, que está atuando nas buscas, está intensificando a procura num piscinão próximo ao córrego. A corporação está mapeando toda a região, em especial os aproximadamente 12 quilômetros do córrego até o deságue no rio Pinheiros.



*Matéria ampliada às 17h32