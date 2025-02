Pista da RST-472 está liberada para trânsito entre Palmitinho e Tenente Portela

A Brigada Militar de Palmitinho informou há poucos minutos que a pista da RST-472, entre Palmitinho e Tenente Portela está liberada para o tráfego de veículos.

O trânsito no local estava interrompido desde a manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, por conta de um acidente.

Por volta das 5 horas uma carreta que transportava suínos para abate, tombou sobre a pista nas proximidades da Multicaixas. O tráfego ficou interrompido para a retirada do veículo e dos animais.

O condutor do veículo acabou morrendo no acidente. A vítima foi identificada como Gleidson Alves da Silveira, 29 anos, natural do Mato Grosso do Sul.