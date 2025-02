Oito pessoas são presas suspeitas de envolvimento em assalto a escritório de advocacia em Frederico Westphalen

(Fotos: João Victor Cassol/Grupo Chiru)

Oito pessoas foram presas em uma operação montada pela Brigada Militar (BM) após um assalto a um escritório de advocacia, fato registrado na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, em Frederico Westphalen. Quatro suspeitos foram capturados em FW, e outros quatro foram presos em Planalto. O assalto ocorreu por volta das 8 horas da manhã, já com o escritório aberto. Conforme o capitão Spielmann, do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), três indivíduos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Um deles estava armado. Talões de cheque foram levados. Um quarto suspeito de envolvimento estaria em frente ao escritório dentro de um Kia/Ceratto. Ao avistar uma guarnição da Brigada Militar se aproximando, ele fugiu do local, foi perseguido pelos policiais militares e capturado após colidir o veículo. Conforme o comandante do 37º BPM, major Itamar Ferreira Walter, os três homens que invadiram o escritório fugiram a pé, mas receberam apoio de mais um veículo suspeito. "Iniciamos as buscas pelos três homens com a ajuda do cercamento eletrônico de FW e das demais forças de segurança. Verificamos que estavam a caminho de Planalto e acionamos a equipe de lá para atuar", disse. Em Planalto, os policias militares abordaram o carro suspeito, um Renault/Kwid, dirigido por uma mulher e ocupado pelos três suspeitos do assalto. Os quatro foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de FW. Outros três suspeitos foram presos nas imediações do escritório O trabalho da BM também identificou outros três homens em atitude suspeita nas proximidades do escritório, instantes depois do ocorrido. Conforme o major Walter, eles estavam em um carro alugado, não são de Frederico Westphalen e apresentaram versões confusas e desconexas para a sua presença na localidade. Eles foram presos e estão na Delegacia de Polícia para serem ouvidos. O carro foi apreendido. Suspeitos possuem vasta ficha criminal A ficha criminal de alguns dos suspeitos de envolvimento é vasta. Conforme a BM, alguns dos homens possuem antecedentes por tráfico de drogas, sequestro e desacato. Apenas um deles é de FW. Além disso, o KIA/Ceratto usado por um deles estava em situação de furto e é proveniente da região metropolitana. Os oito suspeitos serão ouvidos em FW ainda nesta tarde e, então, o delegado poderá decidir pela prisão preventiva. A Polícia Civil realiza trabalho de perícia no local do assalto Um contingente de aproximadamente 20 militares do BPM, além de forças de segurança da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), trabalharam nas buscas.