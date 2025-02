RST-472 deve ser liberada a partir das 16 horas

Foi identificado como Gleidson Alves da Silveira, 29 anos, o condutor da carreta de transportes de suínos, que tombou no início da manhã de hoje, 10 de fevereiro, na RST-472, no trecho entre Palmitinho e Tenente Portela.

O motorista era natural do Mato Grosso do Sul e morreu no local. O corpo foi encaminhado para necropsia.

A identidade da vítima foi confirmada pela Polícia Civil. As causas do acidente serão apuradas.

A empresa responsável pelo transporte da carga está trabalhando na retirada dos animais. A previsão é que a pista seja liberada para o tráfego ainda nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, a partir das 16 horas.

A carga de suínos estava sendo transportada para abate em Três Passos. A empresa responsável pelo transporte informou que vai divulgar uma nota sobre o fato na tarde de hoje, 10 de fevereiro.