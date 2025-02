Idoso é morto em latrocínio na cidade de Santa Rosa

Um latrocínio foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (9) em Santa Rosa. A vítima foi identificada como Arnildo Bovenschulte, um idoso de 75 anos. O crime aconteceu em uma casa na rua Professora Lourdes Henze, no bairro Cruzeiro.

Os policiais foram acionados por uma mulher que testemunhou a tentativa de roubo de uma televisão e outros itens, seguida do homicídio do idoso. Por volta das 7h45min, a Brigada Militar chegou à residência e isolou o local para realização da perícia e coleta de provas pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).

De acordo com o delegado da Polícia Civil, João Vittório Barbato, um suspeito foi preso em flagrante. Em depoimento, ele alegou que entrou em luta corporal com o idoso e acabou desferindo socos contra a vítima, que faleceu no local. O boletim de ocorrência foi registrado e o homem, de 41 anos, vai ser encaminhado para o Presídio Estadual de Santa Rosa.