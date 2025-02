Trânsito totalmente bloqueado na RSC-472 após tombamento de carga de suínos

A RSC-472 está com trânsito totalmente bloqueado logo após a saída de Palmitinho, sentido à Portela, devido a um acidente ocorrido na altura do Lajeado Leão. Uma carreta carregada com suínos tombou na via.

De acordo com informações locais, o acidente ocorreu por volta das primeiras horas da manhã desta segunda dia 10. A rodovia está totalmente bloqueada, e nem mesmo motos estão conseguindo passar pelo local. O veículo tombado está dificultando o acesso, e há grande quantidade de animais na pista, o que complica ainda mais a liberação da via.

Para contornar a situação, um carro da saúde tentou realizar um desvio pelo interior na localidade "4 Boca" e seguir em direção à ponte.

A previsão é de que a via seja liberada por volta das 12 horas.

Segundo Informações o motorista morreu no local.

Atenção! Motoristas que estiverem trafegando pela rodovia devem buscar rotas alternativas até a liberação total do tráfego. Acompanhe as atualizações para mais informações sobre o caso.

(Vídeo: Reprodução / Redes Sociais)