Governo do Estado confirma suspensão das aulas na Rede Estadual nesta segunda-feira (10)

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul informa que, em cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira (10/2/2025). A medida afeta milhares de alunos, professores e funcionários da educação em todo o Estado.

A decisão judicial, que levou à suspensão temporária do início do ano letivo, pode ser revertida. O governo estadual já anunciou que interporá um recurso ainda neste domingo (9), buscando a revisão da determinação. Com isso, novas informações sobre a retomada das aulas serão divulgadas ao longo da segunda-feira (10), conforme o desdobramento do processo judicial.

Diante da incerteza, o governo recomenda que alunos, pais e professores acompanhem os canais oficiais de comunicação da Secretaria da Educação para atualizações sobre a data de início das aulas.

A Secretaria da Educação reforça o compromisso com a qualidade do ensino e a organização do calendário escolar, garantindo que qualquer alteração na programação seja comunicada de forma rápida e transparente.